Soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürgünü devam ediyor

İsrail'in saldırılarına, açlığa ve bombardımanlara rağmen topraklarından ayrılmak istemeyen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, yeni bir sürgünle karşı karşıya.

Gazze'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni bir kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Bölgedeki Filistinli gazetecilerin aktardığına göre, İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra top atışlarıyla da vuruyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri bölgeden ayrılmaya zorlamayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cibaliye Mülteci Kampı'na yeni saldırılar düzenleneceğini belirtti.

Adraee, bölgedeki halktan yerlerinden ayrılarak güneye gitmelerini istedi.

Saldırılara ve kıtlığa rağmen 250 bine yakın Filistinli evlerini terk etmedi

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 1,4 milyon Filistinli ikamet ediyordu.

Saldırılarla harabeye çevrilen ve açlığa mahkum edilen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin 1 milyondan fazlası "güvenli olduğu" iddia edilen ancak daha sonra hedef alınan güneye göç etmek zorunda kaldı.

Ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin kuzeyinde halkın bir kısmı ise İsrail saldırıları ve açlığa rağmen topraklarını terk etmedi.

Bugün itibarıyla Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 250 bin Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltmayı hedeflediği belirtiliyor

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yeniden kara saldırısı başlattı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekti.

Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldi.

"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulamasına yönelik Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.

Uzmanlar, İsrail'in bu yeni saldırı dalgası ve sözde "tahliye emirleriyle" bölgeyi Filistinlilerden arındırarak işgal altında "askeri bölgeye" çevirmeyi amaçladığını belirtiyor.