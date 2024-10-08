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Dünya
AA 08.10.2024 18:22

Avustralya'da iptal edilen uçuşların biletlerini satan Qantas'a 100 milyon dolar para cezası

Avustralya'da önde gelen hava yolu şirketlerinden Qantas, iptal edilen biletlerin satışına ilişkin hakkında başlatılan yasal işlem kapsamında, "bilet alan müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle" 100 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da iptal edilen uçuşların biletlerini satan Qantas'a 100 milyon dolar para cezası
[Fotograf: Reuters]

9News'ün haberine göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) Başkanı Gina Cass-Gottlieb, iptal edilen binlerce uçuşun bilet satışlarında "yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı tutum" benimsediği iddiasıyla hava yolu şirketi aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Cass-Gottlieb, Federal Mahkemede açılan dava sonucu, Qantas'ın "bilet alan müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle" 100 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

ACCC yetkililerinden Christopher Caleo da Qantas yetkililerinin, iptal edilen biletlerin satılmasına ilişkin sistemdeki eksikliklerden, satışların yapıldığından ve müşterilerin bu konuda bilgilendirilmediğinden haberdar olduklarını kabul ettiğini aktardı.

Qantas'tan yapılan açıklamaya göre, bilet işlemlerine ilişkin sistemde değişiklikler yapıldı ve müşteriler 48 saat içinde iptal olan uçuşlar hakkında bilgilendirilecek.

ACCC'nin ağustostaki açıklamasında, bilet satışlarında "yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı tutum" benimsediği iddiasıyla hava yolu şirketi hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edilmişti.

Yasal işlem, Qantas'ın halihazırda iptal edilen 8 bin uçuş için bilet reklamı yaptığı iddiasını içeriyordu. Şirketin, iptal edilen uçuşların reklam kampanyasına devam ederek bilet satmasının yanı sıra Mayıs 2022 ile Temmuz 2022 arasındaki 10 bin uçuşun iptallerini ortalama 18 gün ve en fazla 48 gün boyunca bilet sahiplerine bildirmediği iddia edilmişti.

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