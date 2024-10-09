AFAD ve TİKA'dan, Güney Sudan'da 500 aileye gıda yardımı

Güney Sudan'ın başkenti Juba'nın Gudele bölgesinde TİKA tarafından gerçekleştirilen dağıtım etkinliğine, Güney Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Onyoti Adigo ve Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Erdem Mutaf katıldı.

Bakan Adigo, yaptığı konuşmada, Türkiye'ye, Güney Sudan'da çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği insani yardım, kapasite artışı ve altyapı çalışmaları konusunda teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Mutaf da "Sudan'daki çatışmalar sebebiyle Güney Sudan'a dönen Shilluk kabilesine mensup kişilere bugün gıda yardımında bulunduk" dedi.

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AFAD'dan temin edilen kaynakla gerçekleştirilen gıda dağıtımının 500 aileye ulaştığını ifade eden Mutaf, "Bu yardım, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletinde yaşayan Shilluk Krallığı tarafından Büyükelçiliğimizden talep edilmişti" ifadesini kullandı.

Mutaf, "Güney Sudan'da görev yaptığım 3,5 yıl boyunca 6 eyalete bizzat gittim ve yardım kuruluşlarımız aracılığıyla bu bölgelere insani yardımlarımızı ulaştırdık. Bundan sonra da Güney Sudan'a desteğimiz sürecek" diye konuştu.

Shilluk toplumunun, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu bölgeye geldiğinde etkileşimde bulunduğu ilk kabileler arasında olduğuna işaret eden Mutaf, o zamanki Shilluk Kralı'nın Osmanlı askeri okulundan mezun olarak teğmen rütbesi aldığını aktardı.

Mutaf, "Yaptığımız bu tür yardımlar, Türk halkının Güney Sudan halkına olan sevgi ve muhabbetinin bir göstergesidir" dedi.