Katil İsrail'in son saldırılarında 73 Filistinli öldürüldü

İsrail güçleri Gazze'de katliamlarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Şucaiyye semtine düzenlediği saldırıda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 57 Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin doğusunda ve orta kesiminde 3 eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 16 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evini hedef alması sonucu aynı aileden 9 kişinin öldüğünü belirtti. Sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İsrail ordusuna ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cemel ailesinin evini bombalaması sonucu da biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi ailesine ait evi hava saldırısıyla hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi öldü.

Hastanenin yönetim ofisine ateş açıldı

İsrail, Gazze'de hastaneleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki "Kemal Advan", "Endonezya" ve "El-Avde" hastanelerinin boşaltılmasını istedi.

İşgal güçleri çağrının ardından harekete geçti. Kemal Advan Hastanesi İsrail askerleri tarafından kuşatıldı. Hastaneyi ablukaya alan askerler yönetim ofisine ateş açtı.

İsrail askerlerinin, "Şifa Hastanesi'nde yaşanan yıkım, ölüm ve tutuklamaların burada da olacağı" yönünde tehditte bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyine saldırılar yoğunlaştı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma yönündeki tehditlerini kesinlikle reddettiğini duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde katliam yaptığını ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle insani durumun çok kötü olduğunu duyurdu.

Hamas da, İsrail'in uyarısını, "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler'in kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem, "Gazze'deki soykırımda, üremeye yönelik şiddet uygulanıyor" dedi.

Bir ev tanksavar roketiyle vuruldu

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail şiddeti sürüyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, 1'i kadın 7 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin Tubas şehrinin Akaba kasabasında kuşatma altına aldıkları bir evi "ENERGA" tanksavar roketiyle vurduğu öğrenildi.

Vurulan evin içindekilerin akıbeti hakkında bilgi vermeyen görgü tanıkları, İsrail ordusunun Akaba'ya yeni askeri takviye gönderdiğini aktardı.

