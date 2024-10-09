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Dünya
TRT HABER, BBC 09.10.2024 06:30

ABD'de Tiktok'a dava

ABD'de sosyal medya platformlarının çocuk ve gençlere zararı yeniden gündemde. Eyaletlerde Tiktok'a tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmek ve gençlerin ruh sağlığı krizini artırmak suçlamasıyla davalar açıldı. California Başsavcısı "Amerikalı çocukların zamanını ve çocukluklarını elinden alan Tiktok bundan sorumlu tutulmalıdır" dedi.

ABD'de Tiktok'a dava

Başkent Washington ve 13 eyalette her iki partinin başsavcıları TikTok'a ayrı ayrı davalar açtı.

Tiktok manipülatif olarak gençlere zarar vermekle suçlanıyor.

ABD'de 170 milyon kişinin kullandığı Tiktok'a yöneltilen sulamalar bununla sınırlı değil.

TikTok tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmek ve gençlerin ruh sağlığı krizini artırmakla suçlanıyor.

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California Başsavcısı Rob Bonta, TikTok'un kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını belirtti. Çocukların bağımlılık yaratan içeriklerden uzak duracak kadar olgun ve bilgi kapasitesine sahip olmadıklarını söyledi.

Başsavcı, aşırı derecede kişiselleştirilmiş algoritma ve uygulamanın anlık bildirimleri kullanması gibi özelliklerin, duygusal ve davranışsal değişikliklere yol açarak platformun aşırı kullanımını teşvik ettiğine dikkat çekti.

Geçen yıl da bazı eyaletler, Tiktok ile Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya karşı benzer bir dava açmıştı. Bu davalar devam ediyor.

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