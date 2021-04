Nirvana grubunun ünlü solisti Kurt Cobain, 30 yıl önce intihar ederek ölmeseydi, bugün 52 yaşında olacaktı.

Mental Health Organization, "Cobain yaşasaydı nasıl bir şarkı yapardı" sorusundan yola çıktı. Yapay zeka Magenta’ya başvurdu.

Grubun Come as You Are, You Know You're Right gibi iki düzineden fazla şarkısını inceleyen yapay zeka Drowned in The Sun isimli bir şarkı ortaya çıkardı.

Grubun vokalisti Eric Hogan'ın vokalleri dışında şarkıdaki her şey yapay zekanın işi.

Şarkı, Kurt Cobain'in 1994'teki ölümünden önce ünlü şarkıcının son şarkılarından biri olan Nirvana'nın You Know You Right şarkısına oldukça benziyor

Cobain'in agresif gitar çalma tarzı, yapay zekaya biraz sorun yaşatsa da, büyük ölçüde ünlü solistin esintilerini şarkıya yansıtmayı başardı.

Sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek

Ünlü solist, her yıl doğum günü olan 20 Şubat'ta hayranları tarafından anılıyor.

Şarkı ile Kurt Cobain’in anısını yaşatmak ve zihinsel ya da fiziksel sıkıntılar içinde olan müzisyenlere destek olmak amaçlanıyor.