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Dünya
AA 17.05.2024 10:15

ABD'nin Texas eyaletindeki fırtınada 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin Texas eyaletindeki fırtınada 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD medyası, eyalete bağlı Houston kentindeki yüksek binaların camlarının kırıldığını, ağaçların devrildiğini ve enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu bir milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, basın toplantısında yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına sebebiyle en az 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "2 kişinin üzerine ağaç düştü. Bir kişi, vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Dördüncü kişinin ise ölüm nedeni belli değil." bilgisini paylaştı.

Kent merkezinde kargaşa yaşandığını anlatan Whitmire, bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu.

Houston'daki okulların bugün eğitime ara verdiği, sel tehlikesinden endişe edildiği bildirildi.

Bu arada, saatte 160 kilometre hızla esen fırtınanın süratinin, 2008'de 650 binden fazla evin hasar gördüğü "Ike Kasırgası" ile aynı olduğu ifade edildi.

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