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Dünya
AA 17.05.2024 09:43

Hizbullah, İsrail'in 411'inci Topçu Tugayı'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktaya kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in 411'inci Topçu Tugayı'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Hizbullah, yaptığı açılamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gaton yerleşim birimine yönelik sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Gaton'da yer alan 411'inci Topçu Tugayı'nda kurulan çadır, askeri ofis ve askerlerin kamikaze İHA'lar ile vurulduğu kaydedildi.

Saldırı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Hizbullah 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Muhammed Hasan Ali Faris ve Ali Fevzi Eyüb adındaki 2 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 299'a yükseldi.

Ayrıca çatışmlarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

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