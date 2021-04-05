BBC'nin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yaptığı açıklamada, dün eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu duyurdu.

Jati, şimdiye kadar Flores kentinde 80 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

Afet bölgesinde binlerce kişinin yerinden olduğunu vurgulayan Jati, büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandığını ve bazı yolların ulaşıma kapandığını kaydetti.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

"Çok kişinin toprak altında kaldığından şüpheleniyoruz"

Yerel basında ölü sayısının artabileceğine dair haberler yer alırken Flores Afet Yönetimi Merkezi Başkanı Alfons Hada Bethan, "Çok sayıda kişinin toprak altında kaldığından şüpheleniyoruz ancak kaç kişinin kayıp olduğu henüz net değil." açıklamasında bulundu.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, tüm acil yardım çalışmalarının ivedilikle yürütülmesi için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Doğu Timor'da sel ve heyelanlarda 21 kişi öldü

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, afetten etkilenen Doğu Timor'da ise 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Başkent Dili'de şiddetli yağışların sel ve heyelanlara yol açtığı, ağaçların devrilmesiyle hayatın olumsuz etkilendiği aktarıldı.

Ayrıca afetin vurduğu bazı bölgelerde binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.