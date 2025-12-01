Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 01.12.2025 09:43

Yapay zeka sohbet botlarının güvenlik önlemleri şiir diliyle aşılabiliyor

Yeni yayımlanan bir araştırma, yapay zeka sohbet botlarının şiirsel bir üslupla yazılan komutlar kullanılarak güvenlik bariyerlerini aşabileceğini ortaya koydu. Bulgular, teknolojinin kötüye kullanım riskine dair kaygıları artırdı.

Yapay zeka sohbet botlarının güvenlik önlemleri şiir diliyle aşılabiliyor

Icaro Labs tarafından yayımlanan ve “Adversarial Poetry as a Universal Single-Turn Jailbreak Mechanism in Large Language Models” başlığını taşıyan çalışma, araştırmacıların klasik konuşma dili yerine şiir biçiminde yazılmış talimatlar vererek güvenlik filtrelerini devre dışı bırakmayı başarabildiğini gösterdi.

Araştırma, bu yöntemin sohbet botlarından yasaklı içerikler ve tehlikeli bilgiler elde edilmesini mümkün kılabildiğini ortaya koyuyor.

Yasaklı içeriklere erişim sağlandı

Araştırmacılar, Wired’ın aktardığına göre, kullandıkları şiirsel komutların detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı. Ekibe göre bu komutların açıklanması son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Laboratuvar, şiirsel komutların kullanılmasıyla sohbet botlarından nükleer bomba yapımı için adımlar ve malzemeler, çocuk istismarı içerikleri ve kendine zarar verme yöntemleri gibi kesinlikle yasak bilgiler elde edilebildiğini bildirdi.

Popüler yapay zeka sistemleri üzerinde test

Araştırma ekibi, yöntemi OpenAI’nin ChatGPT’si, Google’ın Gemini’si, Anthropic’in Claude’u ve diğer büyük modeller üzerinde denedi.

Sonuçlara göre:

Google Gemini, DeepSeek ve MistralAI gibi modeller, şiirsel komutlar karşısında en kolay manipüle edilebilen sistemler arasında yer aldı.

OpenAI’nin ChatGPT modeli (GPT-5) ve Anthropic’in Claude Haiku 4.5 modeli, güvenlik bariyerlerini en iyi koruyan sistemler olarak öne çıktı.

Yapay zeka güvenliği yeniden gündemde

Uzmanlar, bulguların yapay zekânın denetlenmesi ve güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi konusunda acil ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Şirketler, modellerinin tehlikeli içerik üretmesini engellemek için giderek daha gelişmiş güvenlik filtrelerine yatırım yapıyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka ChatGPT OpenAI Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Avustralyalı çift kameralarla kumarhaneyi dolandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
10:07
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 büyüdü
10:08
Asgari ücret maratonu başlıyor
09:50
Altın yeni haftaya yükselişle başladı
09:48
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentine yeniden baskın düzenledi
09:47
Bugün hava nasıl olacak?
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
Gazze’de yaşam mezarlıklara sıkıştı
FOTO FOKUS
Avcılar'da metrobüs arızalandı: Duraklarda yoğunluk oluştu
Avcılar'da metrobüs arızalandı: Duraklarda yoğunluk oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ