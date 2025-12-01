Avustralyalı çift kameralarla kumarhaneyi dolandırdı

Avustralya’nın Sidney kentinde bir çift, kart oyunlarını gizlice izlemek için gizli kamera ve kulak içi cihazlar kullanarak yaklaşık 1.2 milyon Avustralya doları tutarında haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Yeni Güney Galler (NSW) Polisi, kazakistanlı 36 yaşındaki Dilnoza Israilova’nın, üzerinde Mickey Mouse baskılı tişörtünde saklı küçük bir kamera bulunduğunun fark edilmesi üzerine yakalandığını duyurdu.

Israilova ile 44 yaşındaki eşi Alisherykhoja Israilov kısa süre sonra gözaltına alındı.

Polis aramasında, oyunları manipüle etmek için kullanıldığı iddia edilen manyetik prob cihazları ve cep telefonuna takılan ayna aparatları ele geçirildi.

Çift, haksız menfaat sağlamak suçlamasıyla tutuklandı ve tutuksuz yargılanma talepleri reddedildi.

Kazanç şüphe uyandırdı

NSW Polisi, çiftin Ekim ayında Kazakistan’dan Sidney’e geldiğini ve aynı gün casinoya üyelik başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Sonraki haftalarda çeşitli ziyaretler yapan çift, toplamda 1.179.412 Avustralya doları tutarında kazanç elde etti. Bu durum çalışanların dikkatini çekti.

Yetkililere göre, casusluk cihazları çiftin cep telefonlarına bağlıydı ve kartların görüntülerinin uzaktan takip edilmesine olanak sağlıyordu. Çiftin ayrıca kulak içi gizli aparatlarla bahis talimatı aldığı ileri sürüldü.

Polis, çiftle bağlantılı başka bir kişi aramadıklarını bildirdi.

Çiftin casino yakınındaki konaklama yerinde yapılan aramada başka kumar ekipmanları, değerli takılar ve 2.000 euro nakit para bulundu.

NSW Polisi, çiftin cuma günü mahkemeye çıkarıldığını ve tutuklu yargılanmasına karar verildiğini açıkladı.

Israilova’nın şubat ayında, Israilov’un ise 11 Aralık’ta yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.