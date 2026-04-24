Yapay zeka, milyarder sayısını hızla artıracak

Knight Frank’in perşembe günü yayımladığı raporda, dünya genelinde halihazırda 3 bin 110 olan milyarder sayısının önümüzdeki beş yıl içinde 3 bin 915’e yükseleceği öngörüldü.

Araştırma birimi başkanı Liam Bailey, milyarder ve milyonerlerin servetlerindeki artışın teknoloji sektörü ve yapay zeka sayesinde hızlandığını ifade etti.

Bailey, "Bir işi ölçeklendirme kabiliyeti hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Teknoloji ve yapay zeka, büyük servetlerin çok daha hızlı bir şekilde kazanılmasını sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ve Polonya başı çekiyor

Rapora göre, milyarder sayısında en hızlı artışın Suudi Arabistan'da yaşanması bekleniyor. Ülkedeki milyarder sayısının 2031 yılına kadar 23'ten 65'e çıkarak iki katından fazla artacağı tahmin ediliyor.

Benzer şekilde Polonya'daki milyarder sayısının 13'ten 29'a, İsveç'teki sayının ise yüzde 81 artışla 32'den 58'e yükseleceği öngörülüyor.

Küresel servet paylaşımında ise Kuzey Amerika yüzde 37 ile en büyük paya sahipken, onu yüzde 31 ile Asya-Pasifik ve yüzde 25 ile Avrupa takip ediyor.

Gelir adaletsizliği derinleşiyor

Servet oluşumu hızlanırken, küresel eşitsizlik de büyümeye devam ediyor.

2026 Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 0,001’ini oluşturan 60 binden az kişi, insanlığın en yoksul yüzde 50'lik kesiminin toplam servetinin üç katına sahip bulunuyor.

Knight Frank, ABD'nin liderlik ettiği, Çin ve Hindistan'ın ise desteklediği bu servet artış hızının, milyarderlerin yanı sıra 30 milyon dolar ve üzeri serveti olan multimilyoner sayısını da 713 binin üzerine çıkardığını kaydetti.