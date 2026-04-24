Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran kilidi: Petrol fiyatları 106 doları aştı

Brent petrol, cuma günü erken saatlerde çarşamba günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 5 artışla 106,80 dolardan işlem gördü.

Böylece petrol fiyatları iki hafta aradan sonra yeniden 100 dolar sınırını aşmış oldu. Enerji piyasalarındaki bu hareketlilik küresel borsaları da olumsuz etkiledi; S&P 500 endeksi yüzde 0,41, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise yüzde 0,89 oranında değer kaybetti.

Trump'tan "onay" şartı

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada deniz ablukasının kapsamını genişlettiğinin sinyalini verdi.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, hiçbir geminin ABD Donanması'nın onayı olmadan Hürmüz Boğazı'ndan "giremeyeceğini veya çıkamayacağını" belirtti.

Boğazın bir "anlaşma" yapılana kadar tamamen kapalı kalacağını vurgulayan Trump, "Burası bir anlaşma sağlanana kadar sıkıca mühürlendi" ifadelerini kullandı.

Deniz trafiği durma noktasında

Dünyadaki petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Denizcilik istihbarat platformu Windward'ın verilerine göre, çarşamba günü boğazdan sadece 9 ticari gemi geçiş yaptı. 28 Şubat'ta savaşın başlamasından önce bu güzergahtan günde ortalama 129 gemi geçiyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçtiğimiz günlerde güvenlik ihlalleri ve navigasyon sistemlerine müdahale gerekçesiyle "MSC Francesca" ve "Epaminondas" adlı iki kargo gemisine el koyduğunu duyurmuştu.

Yunanistan makamları Epaminondas gemisinin kontrolünün hala kaptanda olduğunu savunsa da bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle deniz ticareti durma noktasına gelmiş durumda.