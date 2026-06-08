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Dünya
AA 08.06.2026 15:27

Pezeşkiyan: Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e operasyonlarını durdurduğunu açıklamasının ardından, "Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır." dedi.

Pezeşkiyan: Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ulusal güvenlik ve halkın huzurunu öncelediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran milletinin haklarını kararlılıkla savunacaklarını ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacaklarını belirtti.

Diplomasi ve savunmanın, ulusal gücün iki kanadı olduğuna işaret eden Pezeşkiyan, "Ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik. Allah'ın izniyle, birlik ve akılla İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ordusu, dün akşam saatlerinde İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu ise İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan gibi bazı şehirlerine gece saatlerinden itibaren saldırılar gerçekleştirmişti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

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Mesud Pezeşkiyan İran ABD İsrail
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