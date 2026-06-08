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Dünya
AA 08.06.2026 13:44

İran: İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda daha sert karşılık vereceğiz

İran ordusu, İsrail'in İran'a saldırılarına devam etmesi durumunda daha sert şekilde karşılık vereceklerini bildirdi.

İran: İsrail'in saldırılarının devam etmesi durumunda daha sert karşılık vereceğiz

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari'nin konuya ilişkin görüntülü konuşmasını yayınladı.

İran ordusunun savunma ve saldırı hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Zülfikari, İsrail'in İran'ın son saldırılarında ağır darbeler aldığını savundu.

İran ile bölgedeki direniş güçlerinin her koşulda ve her türlü tehdide karşı durmaya devam edeceklerini ifade eden Zülfikari, saldırı ve düşmanca eylemlerin devam etmesi durumunda daha sert karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

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