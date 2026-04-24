Wirtualna Polska, Russian Today 24.04.2026 07:27

Fransa ve Polonya'dan Rusya'ya karşı nükleer tatbikat hazırlığı

Polonya medyasında yer alan haberlere göre Fransa ve Polonya, Rusya ve Belarus'a yönelik konvansiyonel ve nükleer saldırı simülasyonlarını içeren ortak bir askeri tatbikata hazırlanıyor. Moskova yönetimi, aynı dönemde NATO'nun Rusya'nın Kaliningrad bölgesini kuşatma ve ele geçirme provaları yapacağını öne sürdü.

Wirtualna Polska (WP) haber sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, nükleer tatbikatın "yakın zamanda" Baltık Denizi ve Kuzey Polonya üzerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk arasında yapılan görüşmelerde ele alınan senaryoda şu detaylar yer alıyor:

Uzun menzilli keşif yaparak hedef belirleyecek ve JASSM-ER seyir füzeleriyle St. Petersburg yakınlarındaki "yüksek değerli hedefleri" vuracak.

Nükleer başlık taşıyan ASMP füzeleriyle donatılmış uçaklar, Fransa'dan havalanarak Budapeşte-Kaliningrad hattı boyunca Rusya ve Belarus'taki hedeflere yönelik nükleer saldırı simülasyonu yapacak.

Kaliningrad kuşatması iddiası

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, İngiltere liderliğindeki Müşterek Seferberlik Kuvvetleri'nin (JEF) Kaliningrad bölgesine yönelik deniz ablukası ve bölgenin ele geçirilmesi senaryoları üzerinde çalıştığını iddia etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise bu tatbikatların Avrupa'nın "militarizasyon ve nükleerleşme" arzusunu gösterdiğini ve kıtadaki istikrara katkı sağlamayacağını belirtti.

Finlandiya'da nükleer silah adımı

Gerilimi tırmandıran bir diğer gelişme ise Finlandiya'da yaşandı.

Finlandiya Parlamentosu, nükleer silahların ülke topraklarına ithaline ve depolanmasına izin veren yasa tasarısını gündemine aldı.

Moskova, bu hamlenin Rusya'ya yönelik doğrudan bir tehdit oluşturacağı ve Finlandiya topraklarındaki askeri tesislerin stratejik öncelikli hedefler haline geleceği uyarısında bulundu.

