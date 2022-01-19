Hunga Tonga yanardağı patlaması sırasında denizaltı kablosu koptu, iletişimi felce uğrattı ve Pasifik adasının dış dünyayla iletişimini kesti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD kablo şirketi SubCom, Tonga'nın kablo bağlantısının onarılmasının en az dört hafta alacağını bildirdi" dedi.

Güney Pasifik'te 50 bin kilometreden fazla kablo onarımından sorumlu SubCom, telekomünikasyon şirketi Tonga Cable ile kablo onarımları için bir gemiyi harekete geçirmeye çalıştıklarını açıkladı.

İletişim çoğunlukla başkent Nuku'alofa'daki yabancı büyükelçiliklerin elinde tuttuğu birkaç uydu telefonu aracılığıyla sağlanıyor.

O zamandan beri yurtdışındaki birçok Tongalı sevdiklerinden haber almayı bekliyor.

Ekipler bölgeye hayati önem taşıyan malzemeleri ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor.

2019'daki bir fırtına nedeniyle, kabloda beklenmedik bir hasara neden olmuş ve 100 bin kişi ile iletişim tamamen kopmuştu.