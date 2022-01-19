ABD'de uçuşları etkileyecek bir krizin eşiğinden dönüldü.

Ülkenin önemli telefon operatörleri, daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı sunan C-Band 5G kablosuz sinyal servisini hizmete almaya planlıyordu. Ancak hava yolu şirketleri, 5G sinyallerinin uçakların navigasyon sistemlerini etkileyeceği uyarısında bulunarak erteleme talep etti.

Ülkenin en büyük telefon şirketleri arasında yer alan AT&T ve Verizon, bazı havalimanlarında yeni 5G hizmetlerine geçişi ertelemeyi kabul etti.

Bunun yanında AT&T, Federal Havacılık İdaresi'ni eleştirdi: "Birçok ülkede güvenli bir şekilde başlatılan servis hizmetini Federal Havacılık İdaresi'nin sağlayamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradık." açıklamasını yaptı.

Verizon da gönüllü olarak 5G ağını havaalanları çevresinde sınırlamaya karar verdiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan teşekkür

Şirketlerin kararından sonra Beyaz Saray’dan da yazılı bir açıklama geldi.

Telefon şirketlerine iş birlikleri için teşekkür edildi, uçuşların güvenli bir şekilde süreceği vurgulandı.