ABD'de American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines hava yolu şirketleriyle UPS ve FedEx kargo şirketlerinden, ülkenin havacılık yetkililerine 5G servisleriyle ilgili "felaket" uyarısı içeren bir mektup gönderildi.

Yeni tip C-Band 5G teknolojisinin, uçakların yere olan mesafesini ölçen parça gibi bazı kritik uçak ekipmanlarını etkileyebileceği kaydedildi.

Bunun, bir günde bin 100'den fazla uçuş iptali ile 100 bin yolcuyu etkileyebileceği aktarıldı.

Şirket yöneticileri, söz konusu halde "ülke ekonomisinin durma noktasına geleceği" uyarısında bulundu.

Uyarı mektubu, Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Dees, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Federal Havacılık İdaresi Direktörü Steve Dickson ve Federal İletişim Komisyonu Başkanı Jessica Rosenworcel'e iletildi.

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