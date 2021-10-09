İsrail'de bölge mahkemesi Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet etme yasağını onaylayarak bir alt mahkemenin salı günü Filistinde ve Müslüman dünyasında öfkeye yol açan kararını bozdu.

İsrailli bir hahamın, geçen ay Mescid-i Aksa'da dua ettikten sonra kutsal mekana ziyareti iki hafta süreyle yasaklanmıştı.

İsrail'de üst mahkeme Yahudiler'in Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etmesine onay veren kararı bozdu. Yahudilerin kutsal mekanda ibadet etme yasağını onayladı. https://t.co/HxMrHfD6rE pic.twitter.com/ejcuLAYS6G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 9, 2021

Ancak salı günü Batı Kudüs'te bulunan bir İsrail mahkemesi, hahamın sessizce yaptığı ibadetin "polis talimatlarını ihlal etmediğini" söyleyerek yasağı iptal etmişti.

Dava Bölge Mahkemesine taşındı

İsrail polisi karara itiraz ederek, davayı Kudüs Bölge Mahkemesine taşıdı.

Mahkeme hakimi, memurların "makul bir şekilde" hareket ettiğini söyleyerek Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet yasağını onayladı.

Hakim, "Hahamın dua ettiğini gözlemleyen birinin olması, duasının aleni olduğunun kanıtıdır." dedi.

Türkiye'den kınama

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, yerel mahkemenin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadetini onaylayan kararını kınamıştı.

İsrail 1967'den beri işgal ediyor

Mescid-i Aksa, uzun zamandır İsrail polisi koruması altındaki Yahudi grupların tacizine uğruyordu.

İsrail, 1967'den beri Doğu Kudüs'ü işgal ediyor. Ancak İsrail ile Ürdün arasındaki ikili anlaşmalara göre şehirdeki İslami bölgeler Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar himayesinde bulunuyor.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, polisin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet yasağı lehinde yaptığı açıklamada, "Kutsal mekanın statükosundaki bir değişikliğin kamu barışını tehlikeye atacağı" konusunda uyarmıştı.