Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkiz pandaların isimleri belli oldu: Xiao Xiao ve Lei Lei
[Fotoğraf: AFP PHOTO / TOKYO ZOOLOGICAL PARK SOCIETY]
Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen ikiz pandaların isimleri belli oldu. İkiz pandalara "Xiao Xiao" ve "Lei Lei" isimleri verildi. İsimler birleştirildiğinde "parlak şafaktan geleceğe doğru" anlamını taşıyor.
Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde 23 Haziran'da doğan panda yavrularına isim verilmesi için anket düzenlendi.
Ağustos ayı sonuna dek halkın ankete verdiği 192 bin isim teklifinden erkek yavruya "Xiao Xiao" ve dişi yavruya "Lei Lei" isimleri seçildi.
Tokyo Valisi Koike Yuriko, isimlerin birleştirildiğinde "parlak şafaktan geleceğe doğru" anlamı taşıdığını söyledi.
Ocak 2022'de görülebilecekler
Ueno Hayvanat Bahçesi, 1 Ekim itibarıyla 100'üncü gününü dolduran panda yavrularının Ocak 2022'den itibaren görülebileceğini duyurdu.
İkiz yavruların doğumu, 1882'den beri hizmet veren ve Japonya'nın en eski hayvanat bahçesi olarak bilinen Ueno'da bir ilk olmuştu.
Etiketler: Japonya
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