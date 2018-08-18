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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Arraba beldesinde bir grup Yahudi yerleşimci, Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacına zarar verdi.

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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin zeytin ağaçlarına saldırdı

Filistin toprakları üzerinde inşa edilen Dotan yerleşim biriminden gelen bir grup Yahudi yerleşimci, Arraba beldesinde Filistinlilerin arazilerine baskın düzenledi. 

Yerleşimciler, arazilerden kaçmadan önce onlarca ağacın dallarını koparıp, kırarak zarar verdi.

Bölge sakinleri, Yahudi yerleşimcilerin, zaman zaman Filistinlilere ait tarım alanlarına ve ağaçlara zarar verdiğini, çiftçilere saldırma gibi kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiğini belirtti. 

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgütün, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde düzenlediği benzer saldırıların son zamanlarda arttığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: filistin, Batı Şeria
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