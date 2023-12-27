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Dünya
AA 27.12.2023 14:39

Yahudi gruplar Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürüyor

İsrailli fanatik Yahudi gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Yahudi gruplar Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürüyor

Mescid-i Aksa içerisinde dini ritüellerini tamamlayan ve rahat bir şekilde hareket eden fanatik gruplara Yahudi hahamlar ve otomatik silahlarla alanda bulunan İsrail polisleri eşlik ediyor.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim’den bu yana Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişine ciddi kısıtlamalar getirirken, cuma namazları dahi yaşlılar hariç Filistinlilerin Aksa'ya girişini engelliyor.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

Mescid-i Aksa'ya “Tapınak Tepesi” adını veren radikal Yahudiler, burada Yahudi tapınağı inşa etme çağrıları eşliğinde, İsraillileri Aksa'da dini ritüeller yapmaları için baskınlara teşvik ediyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin baskınlarının son yıllarda giderek arttığı yönünde uyarılarda bulunuyor.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Kudüs Mescid-i Aksa
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