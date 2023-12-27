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Dünya
AA 27.12.2023 13:45

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tartışmalı göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdı

Fransa'da aşırı sağın oyları ile 19 Aralık'ta Parlamentoda onaylanan tartışmalı göç yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Anayasa Konseyi'ne taşındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tartışmalı göç yasasını Anayasa Konseyi'ne taşıdı

Anayasa Konseyi'nin sitesine göre, uzun tartışmaların ardından Parlamentoda onaylanan göç yasasını Konsey'e taşıyanlar arasında, 60'tan fazla milletvekili, Ulusal Meclis Başkanı Yael Bratin-Pivet'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Macron da yer aldı.

Macron, 19 Aralık'ta Ulusal Meclis'te 186'ya karşı 349 oyla kabul edilen yasaya ilişkin Anayasa Konseyi'ne yaptığı başvuruda, "yasa hükümlerinin ancak Anayasa Konseyi'nin bu hükümlerin Anayasa tarafından güvence altına alınan hak ve özgürlüklere saygı duyulduğunu doğrulamasının ardından uygulanabileceğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca yasanın hükümetin sunduğu ilk haline kıyasla geçirdiği dönüşüme dikkati çekerek, anayasal hak ve prensiplerin önemini vurguladı.

Anayasa Konseyi'nin yasayı onaylaması halinde yasa resmi olarak yayınlanacak, aksi takdirde Ulusal Meclis'in yasanın onaylanmasıyla sonuçlanan oylaması iptal edilecek.

Anayasa Konseyi'nin ayrıca, tartışmalı maddeleri yasa metninden çıkarma yetkisi de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin göç yasa tasarısını Senato'ya sunmuş, aşırı sağcıların çoğunlukta olduğu Senato'da maddeler üzerinde göç önlemlerin daha da sıkılaştırıldığı değişiklikler yapılmıştı. Senato'nun üzerinde değişiklikler yaparak onayladığı göç yasa tasarısı üzerinde, 14 parlamenterden oluşan Karma Komisyon da mutabık kalmıştı. Tasarı son haliyle 19 Aralık'ta Parlamentoda onaylanmıştı.

Tartışmalı göç yasası

19 Aralık'ta onaylanan göç yasası, ülkede yaşayan yabancılara verilen kira desteği ve aile yardımlarını, bazı çalışma şartlarına bağlıyor.

Yasaya göre, çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Aynı şekilde bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek.

Yasaya göre, güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Ülkede işçi açığı olan meslek grupları için özel bir oturum kartı verilmesini öngören yasa aynı zamanda göç kotaları oluşturmayı kapsıyor.

Yasa kapsamında Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocuklarının, Fransız vatandaşlığını 16-18 yaşları arasında talep etmeleri ve daha önce suç işlememiş olmaları gerekecek.

Aile birleşimi için gerekli koşulları zorlaştıran yasa, eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden depozito alınmasını öngörüyor. Bu depozito ile ilgili yabancı öğrenci hakkında Fransız topraklarından uzaklaştırma kararı alındığında geri dönüş masraflarının karşılanması amaçlanıyor.

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