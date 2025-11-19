Duman 11.8ºC Ankara
Dünya
AA 19.11.2025 10:19

WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir heyeti, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları kapsamında Kiev'e gönderdiği iddia edildi.

WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ve adını vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabalarına ilişkin iddialarda bulundu.

Yetkililer, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları kapsamında Pentagon'dan üst düzey bir heyetin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderildiğini kaydetti.

Heyetin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra çok sayıda Ukraynalı yetkili ve temsilciyle görüşmeler yapacağı belirtildi.

