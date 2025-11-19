WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildi

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ve adını vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabalarına ilişkin iddialarda bulundu.
Yetkililer, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları kapsamında Pentagon'dan üst düzey bir heyetin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderildiğini kaydetti.
Heyetin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra çok sayıda Ukraynalı yetkili ve temsilciyle görüşmeler yapacağı belirtildi.