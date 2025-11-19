Japonya'da büyük yangın: 170'ten fazla bina hasar gördü

Kyodo News'un haberine göre, Saganoseki bölgesinde bulunan limanın yakınlarında çıkan yangın nedeniyle 180'den fazla kişi tahliye edildi.
Yetkililer, 49 bin metrekarelik alanı etkileyen yangında 170 binanın hasar gördüğünü ve alevlerin ormanlık alana sıçradığını belirtti.
Ayrıca 70 yaşlarında bir kişi kayboldu.
Yaklaşık 12 saat boyunca alevlerle mücadele eden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğü duyuruldu.
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerle işbirliği içinde azami desteği sağlayacaklarını duyurdu.