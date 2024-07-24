WSJ: Harris, Biden'ın ekibini tasfiye edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Pazar günü seçim yarışından çekilerek, adaylık koltuğunu Kamala Harris'e bıraktı.

Demokratların Harris'i resmi aday olarak onaylamaları gerekse de, başkanlığı hakkında medya spekülasyonları şimdiden yaygınlaştı.

Wall Street Journal, isimsiz mevcut ve eski ABD yetkililerine atıfta bulunarak, "Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin dahil olmak üzere Biden tarafından atanan kilit isimlerin mevcut görev sürelerinin uzatılması pek olası değil" iddiasında bulundu.

Harris'in İsrail politikası

WSJ, Harris'in kendi dış politikasını tanımlama fırsatı bulamamış olmasına rağmen, Demokratların ilerici unsurlarıyla daha yakın bir ilişki kurabileceğini ve ABD'nin İsrail'e desteğine bazı koşullar koyabileceğini iddia etti.

Dergi, Harris'i mevcut yönetimin "Gazze'de ateşkes sağlanması konusunda en ateşli üst düzey savunucusu" olarak tanımladı ve Mart ayında Alabama'nın Selma kentinde yaptığı konuşmada Filistin yerleşim bölgesindeki "insanlık dışı koşulları" eleştirdiği bir bölüme atıfta bulundu.

NBC News'e göre Harris'in seçilmesi halinde Biden'ın dış politikasını "devam ettirmesi bekleniyor" ancak " İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kamuoyu önünde eleştirmeye" ve " Gazze'deki Filistinli sivillerin durumuna ilişkin empati göstermeye" daha istekli görünüyor.