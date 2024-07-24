Fransa'da sol ittifak uzun uğraşlar sonrası başbakan adayını belirledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 9 Haziran'da Meclisi feshetmesinin ardından 30 Haziran ve 7 Temmuz'da gidilen erken genel seçimlerde, Yeni Halk Cephesi sandıktan galip çıktı.

Ancak seçimin ardından haftalardır devam eden müzakerelerde, sol ittifakını oluşturan 4 parti, ortak başbakan adayında anlaşmakta zorlandı.

Sol ittifak, müzakereler sırasında öne çıkarılan Huguette Bello ve Laurence Tubiana gibi isimler üzerinde anlaşamazken, Macron bu akşam Fransız televizyonuna konuk olmadan önce ortak başbakan adaylarını açıkladı.

Castets, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına karşı

Uzun uğraşlar sonrası varılan bu karara ilişkin Yeni Halk Cephesi'nden yapılan açıklamada, seçimden 16 gün sonra ittifakın müzakerelerinin olumlu sonuç verdiği belirtilerek, ittifakın, Cumhurbaşkanı Macron'a, Castets'i başbakan adayı olarak teklif ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Castets'in, daha önce vergi kaçakçılığıyla mücadele eden kıdemli bir memur olarak çalıştığı, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına karşı olduğu ve kamu hizmetlerini korumak için mücadele ettiği kaydedildi.

Castets, Fransa'nın önde gelen okullarından Sciences Po ve ENA'nın yanı sıra İngiltere merkezli London School of Economics'de eğitim gördü.

"Kamu Hizmetlerimiz" adlı topluluğun sözcüsü ve kurucularından Castets, Fransa Ekonomi Bakanlığı bünyesinde de çalıştı.