AA 07.10.2025 12:23

WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının ikinci yılında, daha güçlü ama hiç olmadığı kadar yalnız olduğunu belirtti.

WSJ'nin haberine göre, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım, İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtı.

İsrail'in soykırımı, onu siyasi olarak giderek daha izole hale getirip yalnız bırakıyor. Ayrıca İsrail, Batı'nın uzun vadeli desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

İsrail'e yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı. Giderek büyüyen bir kesim, artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor.

İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek.

ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur olabileceği öngörülüyor.

Bazıları ise İsrail'in zarar gören küresel itibarının müttefiklerince toparlanabileceğini düşünüyor.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro'ya göre, İsrail'in dünyadaki itibarının düzelmesi için, "Öncelikle savaşın sona ermesi ve yeni bir İsrail liderinin ortaya çıkması gerekiyor."

