Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Will Smith'ten istifa kararı
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikalı aktör Will Smith Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden istifa etti. Smith, geçtiğimiz hafta düzenlenen Oscar ödül töreninde komedyen Chris Rock’a tokat atmıştı.
Olayın ardından Chris Rock’tan iki kez özür dileyen Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden de istifa etti.
İstifa açıklamasında Will Smith, “94'üncü Akademi Ödüllerindeki eylemlerim şok edici, acı verici ve affedilmezdi” ifadesini kullandı.
İstifanın oyuncunun kariyerine ise bir etkisi olmayacak, en iyi erkek oyuncu ödülünü korumaya devam edecek.
Smith, gelecekteki ödül törenlerine çağrılabilecek, yeniden Oscar’a aday gösterilebilecek ancak artık akademide oy kullanamayacak.
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