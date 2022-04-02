Olayın ardından Chris Rock’tan iki kez özür dileyen Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyeliğinden de istifa etti.



İstifa açıklamasında Will Smith, “94'üncü Akademi Ödüllerindeki eylemlerim şok edici, acı verici ve affedilmezdi” ifadesini kullandı.

İstifanın oyuncunun kariyerine ise bir etkisi olmayacak, en iyi erkek oyuncu ödülünü korumaya devam edecek.Smith, gelecekteki ödül törenlerine çağrılabilecek, yeniden Oscar’a aday gösterilebilecek ancak artık akademide oy kullanamayacak.