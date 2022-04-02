Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere'de iki yıl aradan sonra ilk teravih heyecanı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de iki yıl aranın ardından COVID-19 kısıtlamaları olmadan ilk teravih namazı kılındı.
Ülkedeki tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından İngiltere'deki Müslümanlar, camileri doldurdu.
Başkent Londra Merkez Camii'nde son iki senenin aksine kalabalık bir cemaatle ilk teravih namazı kılındı.
İslami Kültür Merkezi Genel Direktörü Ahmed el-Dubayan, "Nihayet salgın sonrası ramazana erdik. Allah'tan duaları kabul etmesini ve herkesi korumasını diliyoruz" dedi.
İngiltere'de, salgın nedeniyle 2020'de camiler kapatılmış, 2021'de de sosyal mesafe, cemaat sayısı kısıtlaması, teravihlerin kısa tutulması, maske takılması, seccadelerin evlerden getirilmesi ve iftarlarda sadece su dağıtılması gibi kurallar uygulanmıştı.
Etiketler: İngiltere Ramazan Ayı
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