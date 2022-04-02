Ülkedeki tüm COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından İngiltere'deki Müslümanlar, camileri doldurdu.

Başkent Londra Merkez Camii'nde son iki senenin aksine kalabalık bir cemaatle ilk teravih namazı kılındı.

İslami Kültür Merkezi Genel Direktörü Ahmed el-Dubayan, "Nihayet salgın sonrası ramazana erdik. Allah'tan duaları kabul etmesini ve herkesi korumasını diliyoruz" dedi.

İngiltere'de, salgın nedeniyle 2020'de camiler kapatılmış, 2021'de de sosyal mesafe, cemaat sayısı kısıtlaması, teravihlerin kısa tutulması, maske takılması, seccadelerin evlerden getirilmesi ve iftarlarda sadece su dağıtılması gibi kurallar uygulanmıştı.