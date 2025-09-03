Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 03.09.2025 09:45

WhatsApp’a “yakın arkadaşlar” özelliği geliyor

WhatsApp, kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan Durum paylaşımlarını daha kişisel hale getirecek yeni bir güncelleme hazırlıyor. Instagram’daki “Close Friends” seçeneğine benzer şekilde, kullanıcılar artık durumlarını yalnızca belirledikleri yakın çevreyle paylaşabilecek.

WhatsApp’a “yakın arkadaşlar” özelliği geliyor

Şimdiye kadar WhatsApp, durum paylaşımları için üç seçenek sunuyordu:

Tüm kişilerim,

Şunlar hariç kişilerim,

Yalnızca şu kişilerle paylaş.

Sonuncu seçenek, çoğu zaman gizli bir “yakın arkadaşlar listesi” oluşturmak için kullanılıyordu. Yeni özellikle bu süreç çok daha kolay ve kullanıcı dostu hale geliyor.

Nasıl işleyecek?

WABetaInfo’ya göre özellik, WhatsApp’ın son TestFlight sürümünde görüldü. Kullanıcılar, gizlilik ayarlarından özel bir Yakın Arkadaşlar listesi oluşturabilecek. Durum paylaşırken ister tüm kişilerle, ister sadece bu listeyle paylaşım yapabilecekler.

Yakın arkadaşlarla paylaşılan durumlar, tıpkı Instagram’da olduğu gibi özel bir renk halkası ile işaretlenecek.

Liste tamamen gizli olacak; kimlerin eklenip çıkarıldığını başkaları göremeyecek.

Daha kişisel iletişim

Bu yenilik, kullanıcıların artık tüm rehberine yayın yapmak yerine daha seçici ve özel paylaşımlara yöneldiğini gösteriyor. WhatsApp da bu eğilimi dikkate alarak hem bağlantıyı hem de kontrolü ön plana çıkarıyor.

Diğer yenilikler

Geçtiğimiz hafta “sesli mesaj gibi” çalışan, kaçırılan aramalar için sesli not bırakmaya yarayan yeni bir özellik gündeme geldi.

Ayrıca yapay zekâ destekli “Help” özelliğiyle mesajlar farklı tarzlarda — mizahi, kurumsal ya da samimi — yeniden yazılabilecek.

ETİKETLER
Instagram WhatsApp Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Hiçbir müzik yeteneği olmayan 'yapay zekalı' müzisyen, plak anlaşması imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
Malatya'da 300 bin konutun yapımı tamamlandı
10:28
Brent petrolün varili 68,73 dolardan işlem görüyor
10:21
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 367'ye çıktı
10:22
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
10:24
İzmir'de eğitim uçağı düştü: 1 ölü
10:15
İBB'de yolsuzluk soruşturması: 7 kişi hakkında gözaltı kararı
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
2025’te 23 eser Türkiye’ye iade edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ