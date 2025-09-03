Açık 25.3ºC Ankara
Dünya
Sciencealert 03.09.2025 09:33

Tıp tarihinde bir ilk: Böbrekleri kurtaracak MikroRNA buldu

Kanada’daki Montreal Üniversitesi Hastane Araştırma Merkezi (CRCHUM) bilim insanları, dünyada ilk kez böbreklerdeki ince damarları koruyabilen bir mikroRNA tanımladı. Bu buluş, kronik böbrek hastalığının erken teşhisi ve tedavisi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tıp tarihinde bir ilk: Böbrekleri kurtaracak MikroRNA buldu

Araştırmacılar, miR-423-5p adı verilen bu mikroRNA’nın, böbreklerin mikrodamar sağlığını kan örnekleri üzerinden değerlendirmede güçlü bir biyobelirteç olduğunu ortaya koydu.

Önce farelerde, ardından 51 böbrek nakli hastasında yapılan incelemelerde, bu molekülün damar sağlığını yansıttığı görüldü.

Dahası, böbrek hasarı olan farelere miR-423-5p enjekte edildiğinde, küçük damarların korunduğu ve böbrek hasarının sınırlandığı gözlemlendi.

Klinik uygulamalar

Organ nakilleri ve kalp-damar cerrahisi gibi kan akışının geçici olarak durdurulduğu operasyonlarda, bu test sayesinde damar sağlığı erken dönemde değerlendirilebilecek.

Özellikle yaşlı, böbrek nakli geçirmiş ya da yüksek risk grubundaki hastaların daha etkin izlenmesine imkan tanıyacak.

Araştırmacılar, doğrudan enjeksiyon dışında, bu mikroRNA’yı böbreğe taşıyabilecek alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor.

Daha geniş etkiler

Bu keşif yalnızca böbrek hastaları için değil, aynı zamanda kalp, akciğer ve nörodejeneratif hastalıklarda da faydalı olabilir.

Zira bu hastalıkların birçoğunda küçük damar kaybı, hastalığın ilerlemesinde önemli rol oynuyor.

Kanada
