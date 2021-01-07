Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkanlık seçim sonuçlarının tescil edilmesine saatler kala ABD Kongresi işgal edildi.

Washington'da toplanan göstericiler Başkan Donald Trump'ın yönlendirmesiyle Kongre binasına yürüdü.

Bu sırada binadaki çalışanlar tahliye edildi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence binadan uzaklaştırılırken, bina girişleri de kapatıldı.

Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki görüşmelere ara verildi.

Göstericiler kapıları kırdı, salona girdi

Bazı göstericiler kapıları kırarak önce Kongre binasına, ardından Senato salonuna girdi.

ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez işgale tanık oldu.

Amerikan Gizli Servis görevlileri Kongre üyelerini korumak için göstericilere silah çekti.

[Fotoğraf: AFP]

Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kadın gösterici hayatını kaybetti

Kongre binasına giren Trump destekçisi bir kadın gösterici vurularak yaşamını yitirdi. Kadının vurulma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadını kimin vurduğu henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

14 polis yaralandı, 52 gözaltı

Bina içinde ve dışında yaşanan arbedelerde 14 polis yaralandı. 52 kişi gözaltına alındı, 5 silah ele geçirildi.

Güvenlik güçleri ayrıca Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Trump destekçileri Kongre önünde yayın yapan basın mensuplarına da saldırdı. Göstericiler, basın mensuplarının yayın yaparken kullandıkları cihazları kırdı.

Trump'tan Ulusal Muhafızlara talimat

Olayların kontrolden çıkması üzerine Trump, Ulusal Muhafızlara olaylara müdahale etme talimatı verdi. Muhafızların müdahalesi sonucu yaklaşık dört saatin ardından Kongre binası boşaltıldı.

Ülkede 15 günlük acil durum ilan edildi. ABD medyası acil durumun 21 Ocak'a kadar süreceğini duyurdu.

Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehirde 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

Trump'tan 'itidal' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin" dedi.

Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesiyle şehirde başlayan şiddet ve kargaşayı yatıştırmak için bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi.

Biden'dan ilk açıklama

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" dedi.

Joe Biden resmen ABD Başkanı oldu

Öte yandan ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.

Donald Trump ise, "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da 20 Ocak’ta sorunsuz bir görev teslimi olacak" dedi.