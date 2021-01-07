Komite Başkanı Slutskiy, Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Olayların iktidarın demokratik şekilde transfer edilmesi sürecine gölge düşürdüğünü söyledi.

ABD'nin diğer ülkelere seçim standartlarını artık dayatamayacağına ve "dünyanın demokrasi feneri" olamayacağına işaret etti.

Slutskiy, "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor. Bütün bunlar, yeni yüzyılda Amerikan iktidar sisteminin krize uğramasına yol açıyor" dedi.

Trump'ı destekleyenler Kongre binasına girmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler, Senato'ya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine, kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresi'nin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresi'nin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.