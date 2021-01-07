ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.

Donald Trump ise Kongre kararının ardından verdiği mesajda, "Seçimin sonucuna tamamen karşı çıkıyor olsam da 20 Ocak’ta sorunsuz bir şekilde görevi devredeceğim." açıklaması yaptı.

Trump dün Kongre binasında tansiyonun yükselmesinin ardından Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Trump, silinen bir tweetinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar, kutsal bir seçim zaferi, çok uzun süredir kötü ve haksız muamele gören büyük yurtseverlerden böylesine kabaca ve acımasızca alındığında yaşanan olaylardır. Sevgiyle ve huzur içinde eve gidin. Bugünü sonsuza dek hatırlayın!"