Washington-Pekin hattında yeni gerilim

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Çin'le ilişkilerde tansiyonun yeniden yükselmesine sebep oldu.

Bakanlık, ABD'nin New York kentinde Çin uyruklu 2 kişinin Çinli muhalifleri gözetlemek veya sindirmek için "gizli polis karakolu" kurdukları iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılar, Çinli şüphelilerin Amerikan makamlarını bilgilendirmeden Çin hükümeti adına casusluk yaptıklarını iddia etti.

Şüpheliler ayrıca komplo kurmak ve adaleti engellemekle suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı, 10 Çinli yetkili ve bir telekomünikasyon şirketinin çalışanını da komplo kurmakla suçladı.

Çinli güvenlik görevlilerinin videokonferans sunucusu Zoom aramalarını gözetlediği ve Çinli muhalif katılımcıları taciz ettiği ileri sürülüyor.

Çin hükümeti için çalıştığı öne sürülen özel bir birimin 34 üyesi hakkında sahte sosyal medya hesapları oluşturarak Çinli muhalifleri tehdit ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

