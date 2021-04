Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen toplantıya New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Din Hizmetleri Müşaviri Bilal Kuşpınar, TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu ve diğer üst düzey yetkililerin yanı sıra New York ve New Jersey civarında bulunan Müslüman toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ABD'de Türk nüfusunun en yoğun yaşadığı New Jersey eyaleti Paterson şehrindeki Diyanete bağlı Ulucami'de cuma namazı sonrası gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükelçi Hasan Murat Mercan, Türk Amerikan toplumu ile Müslüman toplumunun yakın çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mercan, ABD toplumunda karşılaşılan ortak sorunlara değinerek, bunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı ve "Amerika halkına, bizlerin ne kadar iyi insanlar olduğumuzu, bu ülkenin iyiliğinden başka bir şey istemediğimizi ve bu toplumun ayrılmaz bir parçası olduğumuzu göstermeliyiz" şeklinde konuştu.