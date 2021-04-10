Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarında bulunan Tokara adalarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Tokara adalarında yerel saatle 07.07'de 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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