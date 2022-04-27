Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Von der Leyen: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini duyurdu.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu aktardı.
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