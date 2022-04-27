Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği, 3 Norveçli diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Norveç'teki büyükelçiliğinde görevli bazı çalışanların istenmeyen kişi ilan edildiği anımsatıldı.
Bu nedenle, Norveç'in Moskova Büyükelçisi Rune Resaland'ın bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Norveç'in Moskova'daki büyükelçiliğinde çalışan 3 kişinin 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesi kullanıldı.
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