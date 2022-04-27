Gazeteci Taha Bouhafs, Twitter hesabından, Paris Savcılığının, Müslümanları ve onlara yakın isimleri "fişleyen" Fdesouche sitesi hakkında ön soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturma, Bouhafs'ın avukatı Arie Alimi'nin, söz konusu listedeki kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmesine ilişkin 21 Eylül 2021'de yaklaşık 100 mağdurla şikayete bulunmasının ardından açıldı.

Aşırı sağcı Fdesouche internet sitesinde yer alan fişlemeyi, Eylül 2021’e Bouhafs gün yüzüne çıkarmıştı.

Bouhafs, Ağustos 2021'de Fdesouche internet sitesinde 300'den fazla kişinin adının "İslamo-solcu" olarak listelendiğini fark ettiğini, listede kendi adının da yer aldığını duyurmuştu.

Kişilerin dini aidiyetlerinin yanı sıra mesleklerinin ya da siyasi duruşlarının paylaşıldığı listede, AA Fransızca muhabiri Feiza Ben Mohamed'in de ismi yer almıştı.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), konuyla ilgili soruşturma açtıklarını bildirmişti.

Listede yer alan isimlerin çoğunun, Kasım 2019'da İslamofobi'ye karşı düzenlenecek yürüyüşe katılma çağrısına imza atan kişiler oldukları aktarılmıştı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin üyeleri ile solcu senatör ve milletvekillerinin adı da listede yer almıştı.

Diğer yandan aynı sitede, göçmenleri destekleyen bazı derneklerin de fişlendiği de ortaya çıkmıştı.