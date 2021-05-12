Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Volkan Bozkır: BM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmaya hazırım
İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırılarına tepkiler büyüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, üye ülkelere çağrıda bulundu. "Talep ederseniz BM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırırım" dedi.
İsrail'in Filistin'deki sınır tanımaz saldırganlığına tepkiler büyüyor.
Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail'in sivillere ve dini mekanlara yönelik saldırılarını kınadı.
Üye ülkelerden gelecek talep üzerine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmaya hazır olduğunu belirtti.
İsrail-Filistin sorununun, BM kararları ve uluslararası hukuka uygun biçimde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde kurulu iki devlet vizyonu çerçevesinde çözülebileceğini vurguladı.
Etiketler: Volkan Bozkır Birleşmiş Milletler İsrail Filistin Devleti
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