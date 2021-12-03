İran ile 5 ülke ve Avrupa Birliği (AB) arasında Viyana'da yapılan nükleer görüşmelere ara verildi.

Tarafların önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğini söyleyen AB'nin görüşmelerdeki temsilcisi Enrique Mora, çözülmesi gereken ciddi sorunların olduğunun, zamanın sınırsız olmadığını bu nedenle acele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yaptırımlara son verecek her müzakere ve adım ortak hedefimizdir"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Abdullahiyan, "Yaptırımlara son verecek her müzakere ve adım ortak hedefimizdir." diye konuştu.

Borrell ise müzakerelerin devamında tüm tarafların esneklik göstermesini istedi.

Taraflar Viyana'da, 2015'te imzalanan ve Trump yönetimi çekilene kadar 3 yıl yürürlükte kalan nükleer anlaşmanın güncellenmesi için görüşüyor.