Sonuçları "Physics of Fluids" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Amerikan Fizik Enstitüsü'nde görevli bilim insanları bilgisayar simülasyonlarından faydalandı.

Öksürmenin tükürük damlacıklarının havada nasıl hareket etmesine yol açtığı, saçılma şekilleri, tükürük ile hava moleküllerinin etkileşimleri, nem ve sıcaklığın etkileri hesaba katılarak incelendi.

Araştırmada, tükürük damlacıklarının, saatte 4 kilometre hızla esen hafif bir rüzgar olması halinde 5 saniyede 5 metreden uzağa gidebildiği gözlendi.

Çocuklar ve kısa boylu yetişkinler risk altında olabilir

Çalışmayı yürüten ekipte yer alan Profesör Dimitris Drikakis, damlacıkların güzergahı yakınındalarsa çocuklar ve kısa boylu yetişkinlerin daha yüksek risk altında olabileceklerini söyledi.

Drikakis, "Saatte 4 ila 15 kilometre hızla esen rüzgarda, tükürük damlacıklarının, rüzgar yönünde azalan yoğunlukta ve büyüklükte 6 metre uzaklığa kadar gidebildiği bulgusunu elde ettik. Bulgularımız, çevresel koşullara bağlı olarak 2 metre sosyal mesafenin yeterli olmayabileceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.