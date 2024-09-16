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Dünya
AA 16.09.2024 11:03

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 292'ye çıktı

Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 292'ye yükseldi.

Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 292'ye çıktı

Vietnam News internet sitesinin haberine göre, Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yagi Tayfunu'nun yol açtığı heyelan ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 292'ye çıktığı bildirildi.

Afetten dolayı 38 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve yurt dışından destek alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'in bakanlıklar ve ilgili birimlerle videokonferansla görüştüğü ve sıradaki adımların ne olması gerektiğini ele aldığı kaydedildi.

Planlama ve Yatırım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yagi Tayfunu sonrası oluşan hasarın yaklaşık 1,6 milyar ABD doları olduğu ve artacağı tahmin ediliyor.

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, 14 Eylül'de Yagi Tayfunu'na ilişkin, ülke genelinde yaklaşık 137 bin evin hasar gördüğünü, 130 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve tayfunun etkisini gösterdiği kentlerdeki altyapının ciddi zarar gördüğünü bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da çok sayıda çocuğun evini kaybettiği, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olduğu duyurulmuştu. Okulların hasar görmesi, elektrik ve su kesintileri sebebiyle yaklaşık 2 milyon çocuğun eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişimden de yoksun kaldığı kaydedilmişti.

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