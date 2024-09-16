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Dünya
AA 16.09.2024 10:58

AB Komisyonu Üyesi Breton istifa etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in yeni dönemde Fransa'dan kendisi yerine başka bir isim talep etmesinin ardından istifa etti.

AB Komisyonu Üyesi Breton istifa etti

Breton, X sosyal medya hesabından, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e yazdığı istifa mektubunu paylaştı.

Von der Leyen'in temmuzda üye ülkelerden 2024-2029 dönemi Komisyon üyeliği için aday isimler talep ettiğini anımsatan Breton, mevcut üyelerin göreve devamını planlayan ülkelerin ise iki aday göstermesi gerekmediğini, tek adayın yeterli olduğunu hatırlattı.

Breton, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzda kendisini bir dönem daha görev yapmak üzere aday gösterdiğine işaret ederek, "Birkaç gün önce gelecekteki komisyona ilişkin müzakerelerin son aşamasında Fransa'dan kişisel nedenlerle adımın geri çekilmesini talep ettiniz." ifadesini kullandı.

"Hiçbir durumda benimle doğrudan görüşmediniz. Siyasi bir takas olarak Fransa'ya gelecekte daha etkin bir portföy önerdiğiniz iddia ediliyor. Şimdi size farklı bir aday önerilecek." değerlendirmesinde bulanan Breton, son gelişmeler ışığında tartışmalı yönetim unsurları ortaya çıktığını ifade etti.

Thierry Breton, "Komisyon üyeliği görevimi artık yerine getiremeyeceğim sonucuna vardım. Bu nedenle derhal AB Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Breton, AB Komisyonunda sanayi politikası, savunma yatırımları, iç pazar ve dijital platformlara ilişkin kurallar gibi önemli dosyaları yönetiyordu.

Elon Musk'la tartışmıştı

Breton, Elon Musk'a ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile X sosyal medya platformunda yapacağı yayın öncesinde tehdit ve uyarı içerikli mektup göndermişti.

Musk da, X hesabından Breton'a atıfta bulunarak, sinkaflı ifadeler içeren bir film görselini paylaşmış ve böyle yanıt vermek istediğini ancak asla bu kadar "kaba ve sorumsuzca" davranmayacağını belirtmişti.

Bu gelişmenin ardından AB Komisyonu, Breton'un Musk mektubunu Ursula von der Leyen veya Komisyon üyeleri ile koordine etmediğini, bu konuda mutabık kalınmadığını ve Breton'un kendi başına hareket ettiğini açıklamıştı.

Breton, von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlık yarışında, partisi Avrupa Halk Partisi (EPP) tarafından aday gösterildiği kongrede çok yüksek destek almadığına dikkati çeken bir paylaşımda da bulunmuştu.

Von der Leyen'in ikinci döneminde Komisyon üyelikleri için hazırladığı listeyi bu hafta açıklaması bekleniyor.

AB Komisyonu'nda her üye ülkeden bir üye görev yapıyor.

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