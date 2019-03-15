İngiliz parlamentosunun, hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etmesinin ardından, Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt açıklama yaptı.

Verhofstadt, İngiltere'nin bloktan çıkışında ilerleme sağlaması için Avrupa Birliği'nin (AB), İngiltere üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini söyledi.

İngiliz milletvekilleri tarafından tekrarlanan olumsuz oylamalar hakkındaki hüsranı belirten Verhofstadt, İngiltere parlamentosunun tam olarak neyi destekleyeceğini açıkça belirtmesi durumunda, AB'nin Brexit'te kısa süreli bir ertelemeyi kabul edeceğini söyledi.

Verhofstadt, "İngiltere üzerindeki baskıyı artırmalıyız. Ne kadar oy olduğunu (Brexit için) görmeliyiz. Her seferinde negatif çoğunluk var. Çoğunluk bir şeylere karşı. Artık siyasi partilerin önüne geçen bir Brexit çoğunluğu olup olmadığını görme zamanı geldi" dedi.

Brexit 20 Mart'tan önce bir kez daha oylanacak

Hükümetin daha önce 2 kez reddedilen Brexit anlaşmasının 20 Mart’tan önce bir kez daha oylanmasını öngören önerge, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında, 202’ye karşı 412 oyla kabul edildi.

Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.

Hükümetin, talebini AB’ye, 21 Mart’ta yapılacak liderler zirvesinde bildirmesi öngörülüyor.

Avam Kamarası dün yapılan oylamada, Brexit’in yeniden referanduma götürülmesi ve Brexit tarihinin daha uzun süreli ertelenmesini öngören teklifleri ise reddetti.

Brexit anlaşması iki kez reddedildi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, Avam Kamarası'nda 15 Ocak’ta ve 12 Mart'ta yapılan oylamalarda ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Parlamento, 13 Mart'ta yapılan oylamada da ülkenin AB'den hiçbir koşulda anlaşmasız ayrılmaması yönündeki teklife destek vermişti. Ancak parlamentodaki önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğu daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer alıyor.

Parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmek, May hükümetinin inisiyatifinde bulunuyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre bu 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

Kaynak: Reuters