Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet petrol şirketi PDVSA'nın Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex ile muhtemel bir "Stratejik İttifak" anlaşması yapabileceğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un bu sorunu çözmek büyük çaba harcadığına dikkat çeken Maduro, "Teksas'daki kar yağışı nedeniyle Meksika topraklarında yaşayanlar zor durumda kaldı. Meksika için güvenli bir doğal gaz tedarikçisi olabiliriz" dedi.

ABD Teksas’ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti nedeniyle Meksika'nın 12 eyaletinde yaşayan milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.