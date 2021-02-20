4 Çinli askerin geçen yıl Hindistan ile Galwan Vadisi'nde çıkan sınır çatışmasında öldüğü ortaya çıktı.

Çin ordusuna ait gazete, 2020 Haziran'da Hindistan ile yaşanan çatışmadaki kayıplara ilişkin bilgi verdi. Haberde, Hindistan tarafının Çin ordusunun müzakere için gönderdiği askerlere saldırdığı öne sürüldü.

Saldırı sonucu 4 Çin askerinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Çin, bu haberle çatışmadan aylar sonra hayatını kaybeden askerlerin kimliğini de açıkladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hindistan 20 askerini kaybettiğini açıkladı, Çin sessiz kaldı

Hindistan, Haziran 2020'de yaşanan çatışmada 20 askerini kaybettiğini, Çin'in de 45 askerinin öldüğünü veya yaralandığını iddia etmişti. Ancak Çin bu iddiaları kabul etmemişti.

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, iki ülke arasında sık sık egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.